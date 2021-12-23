Олексій Гай потрапив у черговий скандал.

Колишній гравець "Чорноморця" і "Шахтаря" Олексій Гай розповів про те, як грав у складі ветеранів одеського клубу поєдинок з ветеранами АТО.

39-річний екс-футболіст дав інтерв'ю для Ютуб-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

- Той випадок з футболкою, після цього ветерани "Чорноморця" грали матч з ветеранами АТО. Ви брали участь в цій грі. Ви поміняли свою думку чи то була така ситуація, що ви не могли відмовитися?

- Спорт - це майданчик, який повинен об'єднувати людей. Є у вас своя точка зору - будь ласка. Ніхто не нав'язує, ніхто не примушує вас думати по-іншому. Це ваш вибір, - сказав Гай.

"Ніяких питань до АТОшників - вони такі ж люди, як і я. Від них взагалі нічого не залежить, в плані того, куди вони йдуть і що роблять. Я вийшов на футбольне поле, у мене є робота, я граю. З ким я стикаюся, друг або ворог... Ми, йдучи вулицею, не можемо знати, хто яких поглядів", - додав Олексій.

Нагадаємо, що у 2018 році Гай дав інтерв'ю, в якому заявив, що не може "сказати, що Росія - агресор", оскільки "свічку не тримав". Раніше у 2014 році півзахисник відмовлявся одягати перед матчем футболку на підтримку української армії.

З 2016 по 2018 рік Гай захищав кольори російської "Кубані". Останнім клубом Олексія був донецький "Олімпік". У 2019 році він повісив бутси на цвях. Гай провів 29 матчів за національну збірну України.

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