Олексій Гай вважає, що кожна людина має право вибору.

Колишній футболіст збірної України та Донецького "Шахтар" Олексій Гай розповів, чому в 2016 році прийняв рішення перейти в "Кубань", яка грає в чемпіонаті Росії.

Як стверджує екс-хавбек "гірників", у кожної людини є право вибору і на той момент для нього це був найкращий варіант.

"Ви знаєте, у людини є фундаментальне право, є право вибору. Ніхто не може її змусити. Є свої принципи, погляди і ставлення до тієї чи іншої події. Ніхто нікого не звинувачує і не змушує. Але я зробив цей вибір.

Якби були інші конкретні пропозиції, то, можливо, цього і не було б. Це не означає, що я пішов у "Кубань" через якісь свої переконання. Ні, це просто був один з варіантів, де можна продовжити кар'єру", - розповів Гай в інтерв'ю Youtube-каналу "Пряма червона".

Читайте такожЕкс-гравець Шахтаря став біля керма відомого європейського клубуЗазначимо, що Олексій Гай виступав у "Кубані" з літа 2016 по літо 2018 року. Зіграв за російський клуб 64 матчі, забив 12 голів.

Нагадаємо, зараз Олексій Гай працює тренером в одеському "Чорноморці". Він завершив кар'єру футболіста в 2019 році. Його останнім клубом був донецький "Олімпік".

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