Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і збірної Румунії Флавіус Стойкан став головним тренером "Динамо" Бухарест.
Про це повідомляє Офіційний Facebook бухарестського клубу.
Про терміни дії договору Стойкана з "Динамо" поки не повідомляється.
У столичному румунському клубі Стойкан замінив Мірчу Редника, контракт якого був розірваний за взаємною домовленістю сторін.
Читайте також"Вони не можуть нічого змінити": Луческу "наїхав" на ультрас ДинамоВарто відзначити, що Флавіус Стойкан вже працював головним тренером "Динамо" Бухарест в період з 2013 по 2015 рік з невеликими перервами. Примітно, що приблизно в ці ж терміни в ЗМІ повідомлялося, що керівництво "Шахтаря" розглядало Стойкана як потенційного наступника Мірчі Луческу на чолі "гірників".
Останньою командою Стойкана була "Університатя" з Крайови, звідки Флавіус пішов на початку листопада після всього чотирьох проведених матчів.
Флавіус Стойкан: кар'єра в Україні
- Стойкан відомий українським уболівальникам за виступами за донецький "Шахтар".
- У стан "гірників" румунський захисник прийшов в 2003 році з "Динамо" Бухарест. Грав за донецький клуб до 2007 року, потім пішов у харківський "Металіст" і через півроку повернувся в бухарестське "Динамо", де і завершив кар'єру в 2008 році.
- У складі "Шахтаря" Стойкан зіграв 65 матчів і забив два голи. Двічі ставав чемпіоном України, один раз вигравав Кубок України і один раз Суперкубок країни.