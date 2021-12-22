Флавіус Стойкан захищав кольори "Шахтаря" в період роботи Мірчі Луческу.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і збірної Румунії Флавіус Стойкан став головним тренером "Динамо" Бухарест.

Про це повідомляє Офіційний Facebook бухарестського клубу.

Про терміни дії договору Стойкана з "Динамо" поки не повідомляється.

У столичному румунському клубі Стойкан замінив Мірчу Редника, контракт якого був розірваний за взаємною домовленістю сторін.

Читайте також"Вони не можуть нічого змінити": Луческу "наїхав" на ультрас ДинамоВарто відзначити, що Флавіус Стойкан вже працював головним тренером "Динамо" Бухарест в період з 2013 по 2015 рік з невеликими перервами. Примітно, що приблизно в ці ж терміни в ЗМІ повідомлялося, що керівництво "Шахтаря" розглядало Стойкана як потенційного наступника Мірчі Луческу на чолі "гірників".

Останньою командою Стойкана була "Університатя" з Крайови, звідки Флавіус пішов на початку листопада після всього чотирьох проведених матчів.

Флавіус Стойкан: кар'єра в Україні