Ліонель Скалоні підписав новий контракт зі збірною Аргентини після тріумфу на ЧС-2022.

Головний тренер національної збірної Аргентини Ліонель Скалоні продовжив контракт з командою.

Згідно з інформацією видання Ole, 44-річний фахівець залагодив розбіжності з президентом AFA Клаудіо Чікі Тапіа в Парижі і там же підписав контракт. Розбіжності стосувалися преміальних за перемогу Аргентини на ЧС-2022.

Як повідомила прес-служба Асоціації футболу Аргентини (AFA), угода з фахівцем підписана до 2026 року, тобто до завершення ЧС-2026.

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Нагадаємо, Ліонель Скалоні очолив збірну Аргентини в 2018 році, змінивши на посаді головного тренера Хорхе Сампаолі.

Під керівництвом Скалоні збірна Аргентини виграла Кубок Америки 2021 року, Фіналіссіму-2022, а також чемпіонат світу 2022 року. У фіналі мундіалю в Катарі "альбіселесте" обіграли збірну Франції.

Також при Скалоні Аргентинці видали 36-матчеву серію без поразок, рекордну в історії країни.

44-річний фахівець увійшов до списку номінантів на приз найкращого тренера року The Best FIFA. Його суперниками в голосуванні будуть тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті і наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

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