Атакуючий півзахисник національної збірної Франції Поль Погба повернувся в "Ювентус" після етапу кар'єри в англійському "Манчестер Юнайтед".
Туринський гранд оголосив про підписання контракту з 29-річним футболістом на своєму офіційному сайті.
"Поль повернувся в Турин. Він пішов звідси хлопчиком, а повернувся вже чоловіком і чемпіоном. Але одне залишилося незмінним - бажання разом ще раз написати незабутні сторінки клубної історії.
Погба повернувся, і ми дуже щасливі!", - йдеться в заяві прес-служби "Ювентуса".
Варто відзначити, що один з найкращих креативних півзахисників світу дістався туринцям абсолютно безкоштовно. Раніше Погба покинув "МЮ" на правах вільного агента, так як його контракт з "червоними дияволами" закінчився.
Відзначається, що Погба підписав контракт з "Ювентусом" до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, раніше "Ювентус" також безкоштовно підписав зіркового аргентинського вінгера Анхеля Ді Марію.
Поль Погба: кар'єра і досягнення
- Першим професійним клубом Погба був "Манчестер Юнайтед". Однак француз не зміг пробитися до складу першої команди манкуніанців і в 2012 році прийняв рішення перейти в "Ювентус".
- За туринський клуб Поль виступав з 2012 по 2016 рік. За весь час в "Ювентусі" Погба зіграв в 177 матчах, забив 34 голи і віддав 40 результативних передач.
- У складі "Ювентуса" півзахисник чотири рази ставав чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок країни і тричі ставав володарем Суперкубка Італії.
- Пізніше Погба перейшов в "Манчестер Юнайтед" за € 105 мільйонів. У футболці "Юнайтед" хавбек зіграв 232 матчі у всіх турнірах і відзначився 39 забитими голами і віддав 51 результативну передачу.
- У сезоні 2016/17 Погба виграв Лігу Європи з "Манчестер Юнайтед".
- За національну збірну Франції Погба зіграв 91 матч і забив 11 голів.
- У складі збірної став чемпіоном світу у 2018 році, а також переможцем Ліги націй у сезоні 2020/21.