Поль Погба повернувся в туринський "Ювентус" на правах вільного агента.

Атакуючий півзахисник національної збірної Франції Поль Погба повернувся в "Ювентус" після етапу кар'єри в англійському "Манчестер Юнайтед".

Туринський гранд оголосив про підписання контракту з 29-річним футболістом на своєму офіційному сайті.

"Поль повернувся в Турин. Він пішов звідси хлопчиком, а повернувся вже чоловіком і чемпіоном. Але одне залишилося незмінним - бажання разом ще раз написати незабутні сторінки клубної історії.

Погба повернувся, і ми дуже щасливі!", - йдеться в заяві прес-служби "Ювентуса".

Варто відзначити, що один з найкращих креативних півзахисників світу дістався туринцям абсолютно безкоштовно. Раніше Погба покинув "МЮ" на правах вільного агента, так як його контракт з "червоними дияволами" закінчився.

Відзначається, що Погба підписав контракт з "Ювентусом" до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше "Ювентус" також безкоштовно підписав зіркового аргентинського вінгера Анхеля Ді Марію.

Поль Погба: кар'єра і досягнення