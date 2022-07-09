Анхель Ді Марія приєднався до "Ювентуса" на правах вільного агента.
Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.
Атакувальний півзахисник виступатиме під 22-м ігровим номером. 34-річний аргентинець підписав контракт на один рік. Останнім клубом Ді Марії був французький ПСЖ. З парижанами в Анхеля закінчився контракт у червні поточного року.
В минулому сезоні чемпіонату Франції Ді Марія забив 5 м'ячів та віддав 7 асистів.
Також "Ювентус" оголосить незабаром про повернення Поля Погба. Француз прибув у Турин для підписання угоди.
Додамо, що 8 липня французький захисник "Барселони" Клеман Ленгле офіційно приєднався до "Тоттенхема" на правах оренди.
Анхель Ді Марія: кар'єра
- Хавбек виступав за "Бенфіку", мадридський "Реал", "Манчестер Юнайтед" й ПСЖ.
- Ді Марія став чемпіоном Іспанії у складі "Реалу", а також допоміг "вершковим" виграти Лігу чемпіонів у сезоні 2013/14.
- У складі збірної Аргентини Ді Марія забив 24 голи за 121 матч. Його визнавали найкращим футболістом 2014 року в Аргентині. Він став чемпіоном світу 2007 року у складі молодіжної збірної Аргентини.
- У 2008 році Анхель став олімпійським чемпіоном. У фіналі Копа Америки-2021 Ді Марія забив переможний гол у ворота збірної Бразилії.