Анхель Ді Марія змінив клубну прописку.

Анхель Ді Марія приєднався до "Ювентуса" на правах вільного агента.

Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Атакувальний півзахисник виступатиме під 22-м ігровим номером. 34-річний аргентинець підписав контракт на один рік. Останнім клубом Ді Марії був французький ПСЖ. З парижанами в Анхеля закінчився контракт у червні поточного року.

В минулому сезоні чемпіонату Франції Ді Марія забив 5 м'ячів та віддав 7 асистів.

Також "Ювентус" оголосить незабаром про повернення Поля Погба. Француз прибув у Турин для підписання угоди.

Додамо, що 8 липня французький захисник "Барселони" Клеман Ленгле офіційно приєднався до "Тоттенхема" на правах оренди.

Анхель Ді Марія: кар'єра