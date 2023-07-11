"Шахтар" не отримає грошей за перехід Манора Соломона.

Півзахисник національної збірної Ізраїлю Манор Соломон перейшов з донецького "Шахтаря" в "Тоттенхем".

23-річний футболіст успішно пройшов медичне обстеження і підписав контракт з лондонським клубом, повідомляє офіційний сайт "шпор".

Угода Соломона з "Тоттенхемом" розрахована до літа 2028 року.

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Відзначається, що "Шахтар" не отримає грошей за перехід ізраїльтянина, хоча контракт Манора з "гірниками" був розрахований до грудня 2023 року.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявляв, що донецький клуб буде судитися з такими клубами, як "Тоттенхем", які намагаються безкоштовно забрати у них гравців.

Нагадаємо, Соломон перейшов в "Шахтар" в січні 2019 року з ізраїльського клубу "Маккабі" Петах-Тиква за 6 мільйонів євро. У складі "гірників" Манор зіграв 106 матчів, забив 22 голи і віддав 9 результативних передач. Після початку повномасштабної війни вінгер збірної Ізраїлю скористався дозволом ФІФА і покинув "Шахтар".

У минулому сезоні Соломон виступав за англійський "Фулхем" на правах оренди. В його активі 24 матчі і 5 голів.

У складі національної збірної Ізраїлю 23-річний футболіст зіграв 35 ігор і забив 6 голів.

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