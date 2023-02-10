Дмитро Різник підписав з "гірниками" контракт на п'ять років.

Голкіпер національної збірної України Дмитро Різник перейшов з полтавської "Ворскли" в "Шахтар".

Як повідомила прес-служба "гірників", 24-річний футболіст підписав з донецьким клубом контракт терміном на п'ять років.

Перехід Різника в "Шахтар" також підтвердила і "Ворскла". Полтавці заявили, що трансфер став рекордним в історії клубу, проте фінансові деталі угоди не розголошуються.

Відео дня

"Я залишаю в Полтаві частину свого серця. Пам'ятаю всі найважливіші епізоди своєї кар'єри в светрі "Ворскли". Дякую кожному, з ким мені довелося працювати. Велика повага до вболівальників, які постійно підтримували наш клуб і мене особисто. Слава воїнам, які захищають нашу з вами незалежність. Наша країна обов'язково переможе, повернеться в звичний ритм життя і весь український футбол", - наводить слова Різника прес-служба полтавського клубу.

За інформацією ЗМІ, "Шахтар" заплатив за перехід Різника 3 мільйони євро, сума може збільшитися завдяки бонусам.

Очікується, що "Шахтар" підписав Дмитра на заміну Анатолію Трубіну. Була інформація про те, що основний воротар "гірників" відмовляється продовжувати контракт з клубом і має намір влітку перейти в іншу команду.

Нагадаємо, Дмитро Різник став четвертим новачком "Шахтаря" в зимове трансферне вікно. Раніше "гірники" підписали Георгія Гочолейшвілі, повернули Ярослава Ракицького і купили Кевіна Келсі.

Дмитро Різник: кар'єра і досягнення

Різник є вихованцем полтавського футболу. Він дебютував в УПЛ в жовтні 2019 року і в першому ж сезоні став фіналістом Кубка України.

У складі "Ворскли" Дмитро зіграв 80 матчів, 24 з яких без пропущених голів.

У сезоні-2022/23 зіграв 17 поєдинків (15 - в УПЛ, 2 - у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА).

Зі збірною України U-20 Різник вигравав чемпіонат світу під керівництвом Олександра Петракова.

11 листопада 2021 року Дмитро Різник дебютував за національну збірну України, вийшовши на заміну в товариській грі з Болгарією (1:1). 14 червня 2022 року провів перший офіційний матч у складі головної команди країни в Лізі націй УЄФА з Ірландією (1:1).

Вас також можуть зацікавити новини: