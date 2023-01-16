Останнім клубом Ярослава був турецький "Адана Демірспор".

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання центрального захисника Ярослава Ракицького.

33-річний гравець на правах вільного агента приєднався до "гірників". Він підписав контракт з "Шахтарем" до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький покинув "Зеніт". Ярослав влітку став гравцем турецького клубу "Адана Демірспор". В грудні 2022 року він розірвав контракт з "Адана Демірспор".

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Ярослав Ракицький: кар'єра і досягнення

Ракицький є вихованцем "Шахтаря". У складі "гірників" захисник зіграв 325 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 30 результативних передач.

З "Шахтарем" Ярослав вісім разів ставав чемпіоном України і по шість разів вигравав Кубок і Суперкубок країни.

У січні 2019 року футболіст перебрався в російський "Зеніт". Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній. За збірну України Ракицький зіграв 54 матчі і забив 5 голів.

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