Колишній захисник збірної України та донецького "Шахтаря" став гравцем турецького клубу "Адана Демірспор".

Колишній захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький став гравцем турецького клубу "Адана Демірспор".

Про це турецька команда повідомила у себе на офіційному сайті.

Ракицький підписав контракт на один сезон з опцією продовження ще на один. Додамо, що Ярослав був близький до повернення в "Шахтар", але угода зірвалася в останній момент.

32-річний захисник виступав за пітерський "Зеніт" з 2019 по 2022 рік. Після 24 лютого він покинув російський клуб.

Раніше "Шахтар" провернув перший трансфер під керівництвом нового тренера.

Ярослав Ракицький: кар'єра і досягнення