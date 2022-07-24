Ярослав Ракицький / фото ФК Адана Демірспор 

Колишній захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький став гравцем турецького клубу "Адана Демірспор".

Про це турецька команда повідомила у себе на офіційному сайті.

Ракицький підписав контракт на один сезон з опцією продовження ще на один. Додамо, що Ярослав був близький до повернення в "Шахтар", але угода зірвалася в останній момент.

32-річний захисник виступав за пітерський "Зеніт" з 2019 по 2022 рік. Після 24 лютого він покинув російський клуб.

Раніше "Шахтар" провернув перший трансфер під керівництвом нового тренера.

Ярослав Ракицький: кар'єра і досягнення

  • Ракицький є вихованцем "Шахтаря". У складі "гірників" захисник зіграв 325 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 30 результативних передач.
  • З "Шахтарем" Ярослав вісім разів ставав чемпіоном України і по шість разів вигравав Кубок і Суперкубок країни.
  • У січні 2019 року футболіст перебрався в російський "Зеніт". Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.
  • У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.
  • За збірну України Ракицький зіграв 54 матчі і забив 4 голи.