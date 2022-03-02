Ярослав Ракицький покинув Росію.

Екс-гравець збірної України Ярослав Ракицький покинув російський клуб "Зеніт".

Про це офіційно повідомила прес-служба санкт-петербурзького клубу.

Контракт Ракицького із "Зенітом" був розірваний на прохання Ярослава у зв'язку з важкою сімейною ситуацією. Принаймні таке формулювання російська команда озвучила на своєму сайті.

Зазначимо, що у день злочинного вторгнення Росії в Україну, Ракицький написав у себе в Instagram:

"Я - Українець! Україні Мир! Стоп війні!".

Пізніше Ярослав поширив серед своїх читачів відео українського співака Монатіка із закликом припинити війну.

32-річний Ракицький став гравцем "Зеніту" у січні 2019 року після трансферу із "Шахтаря" за десять мільйонів євро.

Додамо, що Андрій Воронін після початку війни одразу розірвав контракт з московським "Динамо", де він працював помічником головного тренера.

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