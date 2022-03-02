Екс-гравець збірної України Ярослав Ракицький покинув російський клуб "Зеніт".
Про це офіційно повідомила прес-служба санкт-петербурзького клубу.
Контракт Ракицького із "Зенітом" був розірваний на прохання Ярослава у зв'язку з важкою сімейною ситуацією. Принаймні таке формулювання російська команда озвучила на своєму сайті.
Зазначимо, що у день злочинного вторгнення Росії в Україну, Ракицький написав у себе в Instagram:
"Я - Українець! Україні Мир! Стоп війні!".
Пізніше Ярослав поширив серед своїх читачів відео українського співака Монатіка із закликом припинити війну.
32-річний Ракицький став гравцем "Зеніту" у січні 2019 року після трансферу із "Шахтаря" за десять мільйонів євро.
Додамо, що Андрій Воронін після початку війни одразу розірвав контракт з московським "Динамо", де він працював помічником головного тренера.