18-річний Кевін Келсі став третім новачком "гірників" в зимове трансферне вікно.

Нападник молодіжної збірної Венесуели Кевін Келсі перейшов у донецький "Шахтар".

Як повідомляє прес-служба "гірників", 18-річний футболіст підписав контракт з українським клубом, який діятиме до 2028 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

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Келсі є вихованцем венесуельського футбольного клубу "Мінерос". За головну команду рідного клубу він провів 31 матч, забив 5 голів, зробив 1 асист.

У січні 2023 року Кевін приєднався до уругвайського клубу "Бостон Рівер", проте за команду не грав.

На даний момент талановитий форвард знаходиться в таборі збірної Венесуели U-20 на молодіжному чемпіонаті Південної Америки.

За молодіжну збірну Венесуели Келсі зіграв 5 матчів і забив 2 голи.

Варто зазначити, що Келсі не є типовим форвардом для "Шахтаря". Зріст 18-річного форварда нині становить 193 сантиметри. В останні роки з високих нападників у донецькому клубі були лише Бланко-Лещук, Гладкий, Лукареллі та Брандао, але жоден із них не дотягував до 190 сантиметрів. Всі інші нападники були середнього зросту до 185 см.

Тим не менш, незважаючи на високий зріст, Келсі не можна назвати типовим таргетменом-стовпом. Він досить технічний нападник і має чудову швидкість. Любить грати на випередження, але теж досить непогано відгукується на флангові подачі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Кевіна Келсі в 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Кевін Келсі став третім новачком "Шахтаря" в зимове трансферне вікно. Раніше "гірники" підписали Георгія Гочолейшвілі і повернули Ярослава Ракицького.

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