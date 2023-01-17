Український вінгер подякував своєму колишньому клубу.

Півзахисник національної збірної України Михайло Мудрик, який напередодні перейшов з "Шахтаря" в лондонський "Челсі", попрощався з донецьким клубом.

22-річний українець опублікував пост у своєму Instagram, в якому висловив подяку своєму колишньому клубу.

"Мені пощастило грати з такими гравцями, як ви. Мені пощастило познайомитися з такими людьми, як ви. Дякую за все, команда. Буду сумувати", - написав Мудрик.

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Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі", підписавши контракт терміном до літа 2031 року.

Сума трансферу Мудрика в "Челсі" разом з бонусами складе 100 млн євро. Це найдорожчий трансфер українського футболіста в історії.

Додамо, що у складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 44 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 17 гольових передач. За національну збірну України 22-річний гравець зіграв 8 матчів.

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