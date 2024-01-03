Євген Коноплянка зіграв всього 4 матчі за румунський ЧФР "Клуж".

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка отримав статус вільного агента.

Румунський ЧФР "Клуж" розірвав контракт із зірковим українським футболістом за обопільною згодою сторін, повідомляє прес-служба клубу.

34-річний півзахисник лише минулого літа приєднався до "залізничників" на правах вільного агента. Однак кар'єра у Коноплянки в румунському клубі не пішла.

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За півроку українець зіграв всього 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією.

Президент "Клужа" Нелу Варга раніше заявив, що Коноплянка його розчарував, став ставкою, яка не зіграла.

"Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тебе ставить тренер, напередодні ти давав йому знати, що у тебе болить нога, щось щипає, щось в такому дусі", - заявив Варга.

На думку ж самого Коноплянки, коренем його проблем в румунському клубі була відсутність взаєморозуміння з головним тренером Андреа Мандорліні.

34-річний українець публічно піддав критиці головного тренера "Клужа", заявивши, що не бачить з ним свого майбутнього.

Додамо, що ЧФР "Клуж" посідає в чемпіонаті Румунії друге місце. В активі команди 36 набраних очок.

Нагадаємо, раніше Євген Коноплянка виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке", "Шахтар" і "Краковію".

У складі національної збірної України він зіграв 87 матчів і забив 21 гол.

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