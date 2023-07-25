33-річний українець спробує сили в новому для себе середовищі.

Румунський "ЧФР Клуж" та український вінгер Євген Коноплянка підписали контракт.

Як повідомляє офіційний сайт румунського клубу, Коноплянка до них приєднався на правах вільного агента. Інші деталі угоди не уточнюються.

У пресі була інформація, що українець на один рік підписав контракт з "ЧФР Клуж". Зарплатня на рік у Євгена буде 240 тисяч євро. Минулого сезону "ЧФР Клуж" фінішував третім в чемпіонаті Румунії, команда зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

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Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону польська "Краковія" оголосила про відхід Коноплянки. Спортивний директор "Краковії" тоді заявив, що українець не виправдав покладених на нього надій.

Коноплянка виступав раніше за "Дніпро", "Севілью", "Шальке", "Шахтар". З лютого 2022 року по травень 2023 "Коно" захищав кольори "Краковії". В складі національної збірної України Коноплянка зіграв 87 матчів і забив 21 гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість Євгена в 500 000 євро.

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