Ендрік приєднається до "Реала" в 2024 році, коли досягне повноліття.

Талановитий бразильський нападник "Палмейраса" Ендрік продовжить свою кар'єру в мадридському "Реалі".

Перехід 16-річного форварда в стан чинного чемпіона Іспанії підтвердив президент бразильського клубу.

"Ми завершили найбільші переговори в історії бразильського футболу. Пропозиція "Реала" сумісна з величезним талантом Ендріка і відповідає спортивним і фінансовим цілям, які ми поставили перед собою з самого початку переговорів", - наводить слова президента "Палмейраса" Лейла Перейри офіційний сайт клубу.

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Контракт між футболістом і "Реалом" підписаний до 2027 року, в нього буде включена опція продовження ще на три роки.

Ендрік приєднається до "Реала" в 2024 році, коли досягне повноліття.

Відзначається, що покупка 16-річного таланта обійдеться іспанському клубу в 72 мільйони євро: 60 мільйонів євро "Реал" заплатить "Палмейрасу" за пунктом про відступні, при цьому 35 мільйонів євро повинні бути виплачені відразу, ще 25 мільйонів євро бразильський клуб отримає у вигляді бонусів. Ще 12 мільйонів євро "вершкові" витратять у вигляді податків, пов'язаних з угодою.

Додамо, що не дивлячись на такий юний вік, Ендрік вже давно був на радарах топових клубів, зокрема "Барселони", "Челсі" і ПСЖ. "Реал" виграв цю боротьбу.

У поточному сезоні Ендрік зіграв у складі "Палмейраса" 7 матчів, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.

У складі збірної Бразилії U-17 Ендрік зіграв чотири матчі і забив п'ять голів.

Портал Transfermarkt оцінює бразильця в 20 мільйонів євро.

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