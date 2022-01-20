Юний форвард склався і розкішною бісіклетою не залишив шансів голкіперу суперника.

В рамках 1/4 фіналу юніорського Кубка Сан-Паулу з футболу "Палмейрас" здобув перемогу над "Оесте" з рахунком 5:2.

У першому таймі "Палмейрас" U-20 повністю переграв "Оесте" U-20, забивши чотири м'ячі. Окремої уваги вартий гол нападника "зелених" Ендріка.

На 14-й хвилині після серії рикошетів перед воротами "Оесте" м'яч завис на лінії штрафного майданчика, а 15-річний форвард склався і розкішною бісіклетою не залишив шансів голкіперу суперника.

Відео гола:

У півфіналі юніорського кубка команда Ендріка гратиме з "Сан-Паулу".

На рахунку Ендріка 9 голів у 16 матчах за молодіжну команду "Палмейраса". 15-річний форвард грає за команду U-20 з 2021 року.

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15-річний Ендрік є головною зіркою "Палмейраса" на цьому турнірі. За ним вже стежать активно топ-клуби світу, а у нього в Instagram 280 тисяч підписників.

Список зірок Копіньї:

Турнір проводиться з 1969 року. Як показує практика, гравці, визнані найкращими на цьому турнірі, домагаються чималих успіхів.

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