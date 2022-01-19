"Кельн" програв "Гамбургу" в серії післяматчевих пенальті.

Незвичайна історія відбулася в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Німеччини між "Кельном" та "Гамбургом".

В основний час матчу суперники сильнішого не виявили (0:0), а в овертаймах команди обмінялися голами. Врешті-решт переможця довелося визначати в серії післяматчевих пенальті.

"Гамбург" вів в рахунку 4:3 і хавбек "Кельна" Флоріан Кайнц підійшов вдарити останній з регламентованих п'яти ударів. Якби він забив, то команди виконали б ще по одному удару. Флоріан забив, але арбітр побачив порушення правил, яке підтвердили відеоповтори. Гол скасували.

Річ у тім, що безпосередньо перед ударом Кайнц послизнувся і випадково двічі торкнувся м'яча ногою. При чому не лише правою ногою, якою бив по воротах, а і лівою. Це є порушенням правил і суддя легітимно скасував взяття воріт.

Таким чином, "Гамбург" переміг та пройшов до 1/4 фіналу Кубка Німеччини.

Відео огляд матчу (тайм-код курйозного моменту на 10:16)

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