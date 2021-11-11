Стівен Джеррард повертається в англійську Прем'єр лігу.

Колишній футболіст "Ліверпуля" і збірної Англії Стівен Джеррард повертається в англійську Прем'єр лігу.

Футбольний клуб "Астон Вілла" оголосив на своєму офіційному сайті про призначення Стівена Джеррарда новим головним тренером першої команди.

Згідно з інформацією від прес-служби "левів", клуб зумів домовитися з" Рейнджерс " про компенсацію за тренера. Деталі контракту не вказано, повідомлялося, що він буде підписаний на 2,5 роки.

Стівен Джеррард прокоментував своє призначення головним тренером бірмінгенського клубу, відзначивши велику історію"вілли".

"Астон Вілла" - клуб з багатою історією і традиціями в англійському футболі, і я безмірно пишаюся тим, що став їх новим головним тренером.

У моїх бесідах з Нассефом, Уесом та іншими членами ради стало очевидно, наскільки амбітні їхні плани щодо клубу, і я з нетерпінням чекаю можливості допомогти їм у досягненні їхніх цілей", - сказав Джеррард.

Читайте такожЧерез Геную до Мілана? Що чекати від Шевченка в його новому футбольному клубіТакож фахівець висловив подяку своєму колишньому клубу - шотландському "Рейнджерс".

"Я хотів би висловити щиру подяку всім, хто пов'язаний з Рейнджерс, за надану мені можливість керувати таким культовим футбольним клубом. Допомогти їм завоювати рекордне 55-е чемпіонство в ШПЛ завжди буде займати особливе місце в моєму серці. Я хочу побажати гравцям, персоналу і вболівальникам всього найкращого в майбутньому", - додав Стівен.

Попередній тренером "Астон Вілли" був Дін Сміт. Шотландський фахівець керував командою з жовтня 2018 року. За період своєї роботи, Сміт зміг повернути "Астон Віллу" в англійську Прем'єр лігу, а також вивести у фінал Кубка англійської ліги, де вони програли "Манчестер Сіті".

Стівен Джеррард: кар'єра

З 8 років виховувався в Академії "Ліверпуля". У 1998 році дебютував в основному складі команди.

У складі "Ліверпуля" зіграв понад 700 матчів, в яких забив майже дві сотні голів.

З "Ліверпулем" вигравав двічі Кубок Анлії, тричі Кубок Ліги, двічі Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА і двічі Суперкубок УЄФА.

У 2015 році покинув "Ліверпуль", провівши сезон в американському "Лос-Анджелес Гелаксі".

З 2017 по 2018 рік Джеррард працював з командою "Ліверпуля" у віці до 19 років.

У 2018-му він очолив "Рейнджерс" і став з командою чемпіоном Шотландії в сезоні-2020/21.

Автор: Володимир Медяник