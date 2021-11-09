Стівен Джеррард незабаром повернеться в АПЛ.

Колишній футболіст "Ліверпуля" і збірної Англії, який нині очолює шотландський "Рейнджерс" Стівен Джеррард близький до повернення в англійську Прем'єр лігу.

Як повідомляє британська преса, легендарний Джеррард готовий прийняти пропозицію "Астон Вілли" і стане біля керма бірмінгемського клубу вже в п'ятницю. "Віллі" залишилося лише залагодити формальності за розміром компенсації з "Рейнджерс".

Читайте такожУ героя збірної Данії на Євро-2020 діагностували невиліковну хворобуСтівен Джеррард стане найбільш високооплачуваним тренером за всю історію іменитого клубу з Бірмінгема. Незважаючи на цей факт, як повідомляє глава спортивного відділу журналу The Economist Хаміш Азул, екс-зірка "Ліверпуля" прийняв рішення покинути "Рейнджерс" не через гроші.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що "Астон Вілла" відправила у відставку головного тренера Діна Сміта, який працював з клубом три роки.

Кар'єра Стівена Джеррарда

З 8 років виховувався в Академії "Ліверпуля". У 1998 році дебютував в основному складі команди.

У складі "Ліверпуля" зіграв понад 700 матчів, в яких забив майже дві сотні голів.

З "Ліверпулем" вигравав двічі Кубок Анлії, тричі Кубок Ліги, двічі Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА і двічі Суперкубок УЄФА.

У 2015 році покинув "Ліверпуль", провівши сезон в американському "Лос-Анджелес Гелаксі".

З 2017 по 2018 рік Джеррард працював з командою "Ліверпуля" у віці до 19 років.

У 2018-му він очолив "Рейнджерс" і став з командою чемпіоном Шотландії в сезоні-2020/21.

Автор: Володимир Медяник