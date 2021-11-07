Дін Сміт очолював клуб з 2018 року.

В рамках 11-го туру англійської Прем'єр Ліги "Астон Вілла" програла в гостях "Саутгемптону". Після цієї поразки керівництво команди вирішило вжити заходів.

Як повідомляє офіційний сайт бірмінгенського клубу, головний тренер "левів" Дін Сміт відправлений у відсавку.

Клуб подякував Сміту за співпрацю і заявив, що незабаром повідомить уболівальникам ім'я нового наставника команди.

Читайте такожШевченко вперше прокоментував своє призначення тренером ДженоаШотландський фахівець керував командою з жовтня 2018 року. За період своєї роботи, Сміт зміг повернути "Астон Віллу" в англійську Прем'єр лігу, а також вивести у фінал Кубка англійської ліги, де вони програли "Манчестер Сіті".

Раніше УНІАН повідомляв, що лондонський "Тоттенхем" звільнив з посади головного тренера Нуну Санту і на його місце запросив іменитого італійського фахівця - Антоніо Конте.

"Астон Вілла": результати в сезоні

"Астон Вілла" займає 17-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-Ліги, набравши 10 очок за 11 турів. Від зони вильоту команду відділяє всього 2 очки.

"Вілла" програла п'ять матчів поспіль в рамках АПЛ.

Команда вилетіла з Кубка англійської ліги на стадії 1/16 фіналу, програвши "Челсі".

Свій наступний матч "Астон Вілла" зіграє 20 листопада в рамках АПЛ проти "Брайтона" на своєму полі.

Автор: Володимир Медяник