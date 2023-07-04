Стівен Джеррард підписав контракт з футбольним клубом "Аль-Іттіфак".

Легендарний екс-футболіст "Ліверпуля" і збірної Англії Стівен Джеррард повернувся до тренерської роботи.

43-річний фахівець був призначений на посаду головного тренера "Аль-Іттіфака", повідомляє прес-служба клубу з Саудівської Аравії.

Джеррард підписав контракт із саудівським клубом до літа 2025 року. Деталі угоди між командою та тренером залишаються невідомими.

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Останнім місцем роботи 43-річного тренера була англійська "Астон Вілла". У жовтні 2022 року Джеррард був звільнений через незадовільні результати. З тих пір фахівець залишався без роботи.

Також Стівен Джеррард очолював шотландський "Рейнджерс", з яким у сезоні-2020/21 він став чемпіоном Шотландії.

Додамо, що в минулому сезоні "Аль-Іттіфак" посів сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Команда заробила 37 очок за 30 зіграних матчів.

Раніше УНІАН повідомляв, що саудівський футбольний клуб "Аль-Іттіхад" підписав чинного володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема.

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