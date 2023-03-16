Джанні Інфантіно був єдиним кандидатом на виборах.

У четвер, 16 березня, в місті Кігалі (столиця Руанди), пройшли вибори президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

На посаді голови організації був затверджений Джанні Інфантіно, який займав цей пост і раніше. Чиновник продовжить перебувати на головній посаді у всьому світовому футболі ще 4 роки, а саме до 2027 року.

"Бути президентом ФІФА - це неймовірна честь і привілей. Я смиренний і зворушений вашою підтримкою. Це також велика, величезна відповідальність.

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Я дуже зворушений вашою підтримкою. Я обіцяю вам, що буду продовжувати служити ФІФА, служити футболу в усьому світі, служити всім 211 асоціаціям-членам ФІФА", - наводить слова Інфантіно офіційний сайт ФІФА.

Зазначимо, що Інфантіно був єдиним кандидатом на виборах.

52-річний функціонер вперше був обраний президентом ФІФА в 2016 році, змінивши на посаді пішов у відставку на тлі корупційного скандалу Йозефа Блаттера.

У 2019 році Інфантіно був переобраний на другий термін.

Варто також відзначити, що ФІФА прийняла рішення не враховувати період з 2016 по 2019 рік першим терміном Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА. Таким чином, в 2027 році він має шанси знову бути переобраним на пост президента Міжнародної федерації футболу до 2031 року, оскільки всього глава ФІФА може бути обраний на три терміни по чотири роки кожен.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація футболу офіційно затвердила новий формат проведення чемпіонату світу, який у 2026 році буде спільно проведено США, Канадою та Мексикою.

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