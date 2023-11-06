Едмар отримав пропозицію від іноземного клубу і вирішив покинути "Металіст 1925".

В Українській Прем'єр-лізі відбулася чергова тренерська відставка. Посаду наставника "Металіста 1925" покинув Едмар.

Як повідомляє офіційний сайт харківського клубу, 43-річний фахівець сам прийняв рішення покинути клуб, оскільки отримав пропозицію з-за кордону.

"Едмар отримав пропозицію роботи в клубі з-за кордону і після роздумів вирішив продовжити свою кар'єру там.

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Клуб "Металіст 1925" не мав морального права перешкоджати подібному розвитку подій", - йдеться в заяві клубу.

За інформацією ЗМІ, Едмар отримав пропозицію очолити футбольний клуб "Тобол" з Казахстану.

Нагадаємо, Едмар став головним тренером "Металіста 1925" у жовтні минулого року. Він керував командою разом з Олегом Голодюком. З тих пір команда зіграла 36 матчів, в яких здобула 8 перемог, 14 разів зіграла в нічию і ще 14 матчів програла.

Повідомляється, що тепер "Металістом 1925" керуватиме новий тренерський штаб під керівництвом Олега Голодюка.

У поточному сезоні УПЛ "Металіст 1925" набрав 15 очок за 12 зіграних матчів і займає 9-е місце в турнірній таблиці.

Додамо, що раніше посада головного тренера київського"Динамо" покинув румунський фахівець Мірча Луческу.

Едмар: кар'єра та досягнення

Едмар - натуралізований бразилець. У чемпіонаті України він виступав з 2003 року. Його першим клубом була сімферопольська "Таврія". Також він виступав за "Металіст", "Дніпро" і "Металіст 1925".

В рамках чемпіонату України він зіграв 316 матчів, забив 40 голів і віддав 28 гольових передач. Також на його рахунку 15 матчів і один забитий гол у складі національної збірної України.

Едмар один раз ставав срібним призером чемпіонату України і шість разів вигравав бронзові нагороди.

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