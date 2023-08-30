Головний інвестор клубу оголосив про повне припинення фінансування команди.

Харківський "Металіст 1925", який виступає в Українській Прем'єр-лізі, може припинити своє існування найближчим часом.

Як повідомляє журналіст Володимир Звєров, бізнес інвесторів клубу катастрофічно постраждав за час повномасштабної війни і утримання команди на високому рівні стає неможливим. За попередньою інформацією, команда може бути розпущена.

"Дуже великі проблеми у "Металіста-1925". Ходять чутки, що команда взагалі може бути розпущена. Один зі співрозмовників сказав, що "футболістам сказали шукати нові команди".

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На жаль, бізнес інвесторів сильно постраждав від ракетних атак рашистів, і зараз утримувати клуб на високому рівні стає практично неможливим", - написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

Інформацію про повне припинення фінансування харківського клубу підтвердив голова наглядової ради "Металіста 1925" і засновник "АЕЅ Group" Костянтин Валеулін.

"Сьогодні "АЕЅ Group" змушена оголосити про припинення фінансування Футбольного клубу "Металіст 1925", щиро сподіваючись, що зграя шакалів не буде радіти такому розвитку подій.

Ми були відверті і чесні перед клубом, його вболівальниками, ми відверті і сьогодні, повідомляючи, що отримали смертельне поранення від агресора.

Ми приносимо свої вибачення всім, кого засмутило це звернення, перш за все у співробітників клубу, футболістів і вболівальників, але ця новина є об'єктивною реальністю сьогодення.

Тепер необхідно зібрати загальні збори засновників клубу і обговорити цю складну ситуацію. "АЕЅ Group" володіє контрольним пакетом акцій, проте є інші засновники, які можуть підхопити нашу ініціативу розвитку клубу і забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції.

Цим повідомленням ми звертаємося до харків'ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти.

Ми готові до будь-яких пропозицій, від тимчасової продуктивної співпраці до безкоштовної передачі корпоративних прав клубу. "Народжені в бою" це не проект одного інвестора, це проект майбутнього мирного спортивного відродження харківського регіону", - йдеться в заяві на офіційному сайті "Металіста 1925".

Нагадаємо, футбольний клуб "Металіст 1925" був створений в 2016 році. Спочатку клубом керувала рада директорів під керівництвом відомого футбольного функціонера Сергія Стороженка.

Восени 2020-го у "Металіста 1925" власником клубу стала компанія "АЕЅ Group".

У 2021 році команда під керуванням Валерія Кривенцова дебютувала в Українській Прем'єр-лізі.

У нинішньому сезоні УПЛ "Металіст 1925" після чотирьох турів набрав 6 очок і займає 9-е місце в турнірній таблиці першості України.

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