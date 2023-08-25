Віктор Коваленко завершив свій перехід в "Емполі".

Український півзахисник"Аталанти" Віктор Коваленко змінив клубну прописку.

27-річний футболіст перейшов на правах оренди в "Емполі", повідомляє прес-служба клубу.

Останні два сезони Віктор Коваленко грав на правах оренди за "Спецію". Але за підсумком сезону-2022/23 "орлята" вилетіли з елітного дивізіону чемпоінату Італії в Серію В. "Спеція" вирішила не продовжувати оренду і повернула Коваленка в "Аталанту".

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У минулому сезоні українець зіграв за "Спецію" 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Віктор Ковалено перейшов в "Аталанту" з "Шахтаря" в лютому 2021 року, але за весь цей час зіграв за команду з Бергамо всього три хвилини. Його двічі відправляли в оренду в "Спецію".

Протягом двох сезонів Віктор Коваленко зіграв 47 матчів, забив 1 гол і віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, "Емполі" в попередньому сезоні фінішував у серії а 14 місце. У 1-му турі нового чемпіонату Італії "сині" на своєму полі поступилися "Вероні" з рахунком 0:1.

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