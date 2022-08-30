Стало відомо, де "Динамо" гратиме номінально домашні ігри групового етапу Ліги Європи.

Київське "Динамо" проводитиме домашні матчі групового раунду Ліги Європи в Кракові на стадіоні "Краковія".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У цьому сезоні через повномасштабну війну в Україні, розв'язану російськими окупантами, всі домашні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" грало в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

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За інформацією журналіста Ігоря Циганика, причиною "переїзду" київського клубу послужили більш вигідні фінансові умови - проведення одного матчу в Лодзі обходилося киянам в 150 тисяч євро, в той час як одна гра в Кракові коштуватиме 50 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи УЄФА. Згідно з результатами жеребкування "Динамо" потрапило до групи В, де зіграє з турецьким "Фенербахче", кіпрським клубом АЕК і французьким "Ренном".

Перший номінально домашній матч підопічні Мірчі Луческу зіграють проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Гра запланована на 15 вересня.

Календар матчів "Динамо" в Лізі Європи

1-й тур: "Фенербахче" - "Динамо" - 8 вересня, 19:45

2-й тур: "Динамо" - АЕК Ларнака - 15 вересня, 22:00

3-й тур: "Ренн" - "Динамо" - 6 жовтня, 22:00

4-й тур: "Динамо" - "Ренн" - 13 жовтня, 19:45

5-й тур: АЕК Ларнака - "Динамо" - 27 жовтня, 19:45

6-й тур: "Динамо" - "Фенербахче" - 3 листопада, 22:00

Нагадаємо, київське "Динамо" виступало в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У другому раунді відбору "біло-сині" за сумою двох матчів обіграли "Фенербахче" (0:0, 2:1), у третьому раунді пройшли австрійський "Штурм" (1:0, 2:1), а в раунді плей-офф поступилися португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3).

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