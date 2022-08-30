Київське "Динамо" проводитиме домашні матчі групового раунду Ліги Європи в Кракові на стадіоні "Краковія".
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У цьому сезоні через повномасштабну війну в Україні, розв'язану російськими окупантами, всі домашні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" грало в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, причиною "переїзду" київського клубу послужили більш вигідні фінансові умови - проведення одного матчу в Лодзі обходилося киянам в 150 тисяч євро, в той час як одна гра в Кракові коштуватиме 50 тисяч євро.
Нагадаємо, раніше відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи УЄФА. Згідно з результатами жеребкування "Динамо" потрапило до групи В, де зіграє з турецьким "Фенербахче", кіпрським клубом АЕК і французьким "Ренном".
Перший номінально домашній матч підопічні Мірчі Луческу зіграють проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Гра запланована на 15 вересня.
Календар матчів "Динамо" в Лізі Європи
- 1-й тур: "Фенербахче" - "Динамо" - 8 вересня, 19:45
- 2-й тур: "Динамо" - АЕК Ларнака - 15 вересня, 22:00
- 3-й тур: "Ренн" - "Динамо" - 6 жовтня, 22:00
- 4-й тур: "Динамо" - "Ренн" - 13 жовтня, 19:45
- 5-й тур: АЕК Ларнака - "Динамо" - 27 жовтня, 19:45
- 6-й тур: "Динамо" - "Фенербахче" - 3 листопада, 22:00
Нагадаємо, київське "Динамо" виступало в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У другому раунді відбору "біло-сині" за сумою двох матчів обіграли "Фенербахче" (0:0, 2:1), у третьому раунді пройшли австрійський "Штурм" (1:0, 2:1), а в раунді плей-офф поступилися португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3).