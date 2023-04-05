Александер Чеферін буде займати пост президента УЄФА ще як мінімум чотири роки.

У середу, 5 квітня, в португальському місті Лісабон відбувся 47-й конгрес Європейського футбольного союзу (УЄФА), в ході якого президент Української асоціації футболу Андрій Павелко був переобраний у виконком організації.

Павелко був обраний на новий чотирирічний термін, повідомляє офіційний Твіттер організації.

Разом з Павелко у виконком УЄФА були переобрані Єспер Меллер Крістенсен (Данія), Арманд Дука (Албанія) і Луїс Рубіалес (Іспанія).

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Також були обрані нові члени виконавчого комітету УЄФА: Філіп Діалло (Франція), Петр Фоушек (Чехія) і Леван Кобіашвілі (Грузія).

Крім того, на 47-му конгресі УЄФА Александер Чеферін був переобраний на пост президента організації.

Таким чином, Чеферін буде займати пост президента Союзу європейських футбольних асоціацій ще як мінімум чотири роки.

Зазначимо, що Александер Чеферін був єдиним кандидатом на виборах. 55-річний футбольний чиновник займає пост глави УЄФА з 2016 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну УЄФА прийняв рішення про відсторонення російських клубів і збірних від міжнародних змагань. Російські команди не можуть брати участі в єврокубках, а збірна пропускає кваліфікацію Євро-2024.

Крім того, Росію позбавили права прийняти Суперкубок УЄФА з футболу в 2023 році. А ще раніше відібрали право прийняти фінал Ліги чемпіонів-2022.

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