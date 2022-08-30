Скотт Паркер став першим тренером в новому сезоні АПЛ, якого відправили у відставку.

Англійський фахівець Скотт Паркер був звільнений з поста головного тренера "Борнмута".

Про це клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Всього в чотирьох матчах чемпіонату Англії "Борнмут" здобув лише одну перемогу над "Астон Віллою" (2:0), а потім розгромно програв "Манчестер Сіті" (4:0) і "Арсеналу" (3:0).

У четвертому турі АПЛ "Борнмут" з принизливим рахунком програв "Ліверпулю" (0:9). Ця поразка, ймовірно, і підштовхнула керівництво клубу звільнити Скотта Паркера на старті чемпіонату.

Варто відзначити, що головний тренер "Борнмута" Скотт Паркер став шостим фахівцем, який втратив свою посаду відразу ж після поразки від "Ліверпуля" в матчі АПЛ. Про це повідомляє Whoscored.

Раніше цієї долі удостоювалися Франческо Гвідолін ("Суонсі", 2016 рік), Славен Біліч ("Вест Хем", 2017 рік), Славіша Йоканович ("Фулхем", 2018 рік), Жозе Моурінью ("Манчестер Юнайтед", 2018 рік) і Марку Сілва ("Евертон", 2019 рік).

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Борнмут":

Відзначається, що виконуючим обов'язки наставника команди був призначений Гарі О'ніл.

Додамо, що 41-річний Паркер очолив "Борнмут" у липні 2021 року. Під його керівництвом команда посіла друге місце в турнірній таблиці минулого сезону Чемпіоншипа і автоматично піднялася в АПЛ.

Після чотирьох турів "Борнмут" з трьома очками розташувався на 17-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Англії.

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