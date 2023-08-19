Роберто де Дзербі згадав, як залишав "Шахтар" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головний тренер футбольного клубу "Брайтон" Роберто Де Дзербі, який раніше очолював "Шахтар", висловив свою думку про війну в Україні.

В інтерв'ю італійським журналістам екс-наставник "гірників" розповів, як залишав донецький клуб після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Також італійський фахівець зазначив, що в цій війні Україна захищає свою територію.

"Донецький "Шахтар" - це формуючий досвід у моєму житті. Дуже сильна команда, яка найкраще відповідала моєму уявленню про футбол. Я говорив гравцям, що через два-три роки виведу їх у півфінал Ліги чемпіонів.

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Найгірше було прийняти війну. Це було в повітрі. Було жахливо усвідомлювати, що вашої команди вже немає. Її скасували. Вона зникла.

Мені допомогли цінності батька Альфредо та матері Альвіани. Я відчував відповідальність перед хлопцями. "Я не кину вас, я залишуся з вами до кінця", - сказав я їм. У той час як багато хто, в тому числі клуб, говорили, що війни ніколи не буде, що це просто гра м'язами між двома країнами.

Я ніколи не відчував страху. Єдиним страхом була можливість під час руху до кордону опинитися на мілині, без бензину, на морозі, без їжі. А потім були постріли, чутки про російських десантників, які висаджуються в центрі міста, щоб убити Зеленського, а також можуть проникнути в готель, де нас тримали під замком.

Що можна коротко сказати про це? Одна країна була захоплена іншою. Точка. Україна захищає свою територію. Більше тут нічого сказати", - наводить слова Де Дзербі видання Sportitalia.

Роберто де Дзербі був призначений головним тренером "Шахтаря" влітку 2021 року. З донецьким клубом італійський специалсит став чемпіоном УПЛ, виграв Суперкубок України і вивів "гірників" в груповий етап Ліги чемпіонів.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Де Дзербі покинув "Шахтар", а тоді очолив англійський "Брайтон".

У минулому сезоні АПЛ під керівництвом італійця "чайки" зайняли 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії і забезпечили собі місце в груповому раунді Ліги Європи.

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