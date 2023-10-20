Андрій Лунін може змінити клубну прописку в недалекому майбутньому.

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів шотландського "Селтіка".

За інформацією видання Daily Record, у послугах українця особисто зацікавлений головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс. 50-річний фахівець бачить в Луніні довгострокову заміну для 36-річного голкіпера Джо Харта.

При цьому джерело уточнює, що шансів на січневий перехід Луніна в "Селтік" вкрай мало, оскільки "Реалу" потрібен резервний голкіпер, поки не повернеться Тібо Куртуа.

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Крім Луніна шотландський гранд також розглядає на місце основного голкіпера ірландського воротаря "Ліверпуля" Куівіна Келлехера, але Юрген Клопп також не хоче шукати нового запасного голкіпера посеред сезону.

Відзначимо, що 24-річний Лунін зіграв за "Реал" в поточному сезоні чемпіонату Іспанії два матчі, в яких пропустив один м'яч. Контракт українця з мадридським клубом, як і контракт Джо Харта з "Селтіком", розрахований до кінця поточного сезону. Таким чином, взимку Андрій може підписати попередній контракт з "кельтами" і перейти в шотландський клуб влітку безкоштовно.

Додамо, що "Селтік" є одним з найтитулованіших клубів світу. За 135 років існування "кельти" виграли 116 різних трофеїв, включаючи 1 Кубок європейських чемпіонів у сезоні 1966/67.

У поточному сезоні чемпіонату Шотландії "Селтік" йде на першому місці в турнірній таблиці, набравши 22 очки за 8 зіграних турів. На другій сходинці йде "Рейнджерс" з 15 балами.

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