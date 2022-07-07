Хосеп Гвардіола передав захисникам України м'яч з автографами чемпіонів Англії.

Знаменитий іспанський тренер Хосеп Гвардіола, який очолює "Манчестер Сіті", висловив підтримку Україні красивим жестом. Тренер "городян" отримав подарунок від солдатів ЗСУ і зробив презент у відповідь.

Напередодні футбольний Олег Смалійчук разом з українськими військовими на передовій зіграли у футбол і подарували м'яч Пепу Гвардіолі, підписаний захисниками України. Так вони віддячили знаменитого іспанського фахівця за підтримку України та Олександра Зінченка.

Гвардіола нарешті отримав цей подарунок і записав звернення, в якому зізнався, що такий презент його дуже схвилював, повідомляє KDK.

"Олег, я отримав твій подарунок. Велике спасибі тобі і твоїм хлопцям за відео, яке ви надіслали, воно глибоко схвилювало мене.

Я теж хочу відправити тобі м'яч. Сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, прийшло мені ще одне відео. Цей м'яч для тебе і твоїх друзів підписали всі гравці "Манчестер Сіті", які виграли останній чемпіонат Англії.

Звичайно, Я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, ця війна скоро закінчиться і ви повернетеся до нормального життя, до своїх близьких", - сказав Гвардіола.

Відео звернення Гвардіоли:

Варто відзначити, що наставник чемпіонів Англії-2022 Хосеп Гвардіола неодноразово висловлювався на підтримку України. Іспанський фахівець навіть закликав ЄС і НАТО більше підтримувати Україну.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 134-й день.

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