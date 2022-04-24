Тренер "Манчестер Сіті" закликав продовжувати підтримувати Україну.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прокоментував виступ українського захисника Олександра Зінченка у матчі проти "Уотфорда".

Наставник "городян" відзначив емоційний стан Олександра, який переживає через війну, розв'язану Росією в його країні, і закликав світову спільноту не забувати про Україну.

"Це був нелегкий період для Алекса, враховуючи те, що сталося в його країні з його близькими.

Люди забувають про Україну, тепер ми про неї більше не говоримо, прапорів України більше немає на трибунах, але Алекс живе цим щодня.

Це був важкий період для нього особисто, і це ще один показовий момент, коли він зміг незважаючи ні на що продемонструвати свій стиль гри, Якість, бачення поля. Він завжди зосереджений, завжди сконцентрований, і його неймовірно цінують в роздягальні", - наводить слова Гвардіоли видання Goal.

Нагадаємо, 23 квітня Зінченко провів чудовий поєдинок у рамках 34-го туру АПЛ проти "Уотфорда". 25-річний хавбек збірної України вийшов у стартовому матчі і вже на 4-й хвилині відзначився результативною передачею. "Городяни" виграли цей матч з розгромним рахунком 5:1.

Всього в поточному сезоні Зінченко провів 21 матч за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах і зробив три асисти.

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