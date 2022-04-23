Олександр Зінченко / фото REUTERS

Гравець збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відзначився результативною передачею в поєдинку 34-го туру чемпіонату Англії з "Уотфордом".

25-річний українець на 4-й хвилині асистував Габріелу Жезусу, який відкрив рахунок. А 25-річний бразилець Жезус став героєм матчу: він чотири рази вразив ворота суперника та також віддав одну гольову передачу. Таким чином Жезус доклав ногу до кожного голу своєї команди.

Зінченко вперше з'явився у стартовому складі "Ман Сіті" в грі АПЛ з 12 лютого. Олександр зіграв проти "Уотфорду" всі 90 хвилин. Для українця це третя гольова передача в поточному сезоні. Загалом Зінченко в 120 матчах за англійський клуб віддав 10 асистів. Також в його активі два голи. 

Зауважимо, що Габі Жезус, ймовірно, влітку покине "Ман Сіті" - про це пишуть авторитетні інсайдери.

Відео асисту Зінченка

"Манчестер Сіті" - "Уотфорд" - 5:1

Голи: Габріель Жезус, 4, 23, 49, 53, Родрі, 34 - Хассан Камара, 28

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Ляпорт (Аке 63), Зінченко – де Брюйне (Гюндоган 57), Родрі (Марез 71), Фернандінью – Жезус, Стерлінг, Гріліш

Уотфорд: Фостер – Нгакія, Кабаселе, Самір (Кеткарт 68), Камара – Сіссоко, Луза (Каємбе 75), Клеверлі – Сарр (Педру 68), Кінг, Денніс

Читайте також:
Роналду забив свій сотий гол в АПЛ, але МЮ програв Арсеналу важливу битву за шанси на ЛЧ
Роналду забив свій сотий гол в АПЛ, але МЮ програв Арсеналу важливу битву за шанси на ЛЧ
Ми відродимося – це сто відсотків: Блохін заявив, що для нього Росії більше не існує
"Ми відродимося – це сто відсотків": Блохін заявив, що для нього Росії більше не існує
Нова епоха: Манчестер Юнайтед оголосив про призначення нового головного тренера
Нова епоха: Манчестер Юнайтед оголосив про призначення нового головного тренера
Голи на будь-який смак: Челсі і Арсенал влаштували феєричну перестрілку в дербі Лондона (відео)
Голи на будь-який смак: Челсі і Арсенал влаштували феєричну перестрілку в дербі Лондона (відео)
Капітан Реала став першим гравцем за 16 років, який не забив два пенальті у матчі Ла Ліги
Капітан Реала став першим гравцем за 16 років, який не забив два пенальті у матчі Ла Ліги
Я у захваті від гри Миколенка: легендарний Лемпард розхвалив захисника збірної України
"Я у захваті від гри Миколенка": легендарний Лемпард розхвалив захисника збірної України

Чемпіонат Англії: турнірна таблиця

  • "Манчестер Сіті" набрав 77 очок й посідає першу сходинку. Друге місце у "Ліверпуля", в активі якого на один бал менше.
  • "Челсі" набрав 62 очки в 31 матчі й займає третю позицію. "Арсенал" (60 очок) - на четвертому місці. 
  • "Тоттенхем" має 57 очок, а "МЮ" - 54. При чому зіграних матчів у "канонірів" - 33, у "шпор" - 32, у "МЮ" - 34.
  • "Уотфорд" посідає 19-е місце (22 очки) і має обмаль шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні.