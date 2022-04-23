Гравець збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відзначився результативною передачею в поєдинку 34-го туру чемпіонату Англії з "Уотфордом".
25-річний українець на 4-й хвилині асистував Габріелу Жезусу, який відкрив рахунок. А 25-річний бразилець Жезус став героєм матчу: він чотири рази вразив ворота суперника та також віддав одну гольову передачу. Таким чином Жезус доклав ногу до кожного голу своєї команди.
Зінченко вперше з'явився у стартовому складі "Ман Сіті" в грі АПЛ з 12 лютого. Олександр зіграв проти "Уотфорду" всі 90 хвилин. Для українця це третя гольова передача в поточному сезоні. Загалом Зінченко в 120 матчах за англійський клуб віддав 10 асистів. Також в його активі два голи.
Зауважимо, що Габі Жезус, ймовірно, влітку покине "Ман Сіті" - про це пишуть авторитетні інсайдери.
Відео асисту Зінченка
"Манчестер Сіті" - "Уотфорд" - 5:1
Голи: Габріель Жезус, 4, 23, 49, 53, Родрі, 34 - Хассан Камара, 28
Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Ляпорт (Аке 63), Зінченко – де Брюйне (Гюндоган 57), Родрі (Марез 71), Фернандінью – Жезус, Стерлінг, Гріліш
Уотфорд: Фостер – Нгакія, Кабаселе, Самір (Кеткарт 68), Камара – Сіссоко, Луза (Каємбе 75), Клеверлі – Сарр (Педру 68), Кінг, Денніс
Чемпіонат Англії: турнірна таблиця
- "Манчестер Сіті" набрав 77 очок й посідає першу сходинку. Друге місце у "Ліверпуля", в активі якого на один бал менше.
- "Челсі" набрав 62 очки в 31 матчі й займає третю позицію. "Арсенал" (60 очок) - на четвертому місці.
- "Тоттенхем" має 57 очок, а "МЮ" - 54. При чому зіграних матчів у "канонірів" - 33, у "шпор" - 32, у "МЮ" - 34.
- "Уотфорд" посідає 19-е місце (22 очки) і має обмаль шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні.