Габріель Жезус оформив покер, "містяни" розгромили "Уотфорд".

Гравець збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відзначився результативною передачею в поєдинку 34-го туру чемпіонату Англії з "Уотфордом".

25-річний українець на 4-й хвилині асистував Габріелу Жезусу, який відкрив рахунок. А 25-річний бразилець Жезус став героєм матчу: він чотири рази вразив ворота суперника та також віддав одну гольову передачу. Таким чином Жезус доклав ногу до кожного голу своєї команди.

Зінченко вперше з'явився у стартовому складі "Ман Сіті" в грі АПЛ з 12 лютого. Олександр зіграв проти "Уотфорду" всі 90 хвилин. Для українця це третя гольова передача в поточному сезоні. Загалом Зінченко в 120 матчах за англійський клуб віддав 10 асистів. Також в його активі два голи.

Зауважимо, що Габі Жезус, ймовірно, влітку покине "Ман Сіті" - про це пишуть авторитетні інсайдери.

Відео асисту Зінченка

"Манчестер Сіті" - "Уотфорд" - 5:1

Голи: Габріель Жезус, 4, 23, 49, 53, Родрі, 34 - Хассан Камара, 28

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Ляпорт (Аке 63), Зінченко – де Брюйне (Гюндоган 57), Родрі (Марез 71), Фернандінью – Жезус, Стерлінг, Гріліш

Уотфорд: Фостер – Нгакія, Кабаселе, Самір (Кеткарт 68), Камара – Сіссоко, Луза (Каємбе 75), Клеверлі – Сарр (Педру 68), Кінг, Денніс

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