"Оболонь" спробує взяти реванш у "Динамо" за недавню поразку в рамках УПЛ.

У середу, 27 вересня, в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу київське "Динамо" зіграє проти "Оболоні".

Гра пройде на стадіоні "Оболонь-Арена".

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Головним арбітром зустрічі призначений Назарій Дьордь з Ужгорода. Допомагати йому будуть Олексій Миронов і Михайло Юхименко.

"Динамо" і "Оболонь" вже перетиналися в цьому сезоні - в рамках другого туру УПЛ "біло-сині" обіграли "пивоварів" на їхньому полі з рахунком 4:2. Два голи у складі "Динамо" забив Андрій Ярмоленко, ще по одному м'ячу в активі Віталія Буяльського та Владислава Ваната. За "Оболонь" забили Руслан Черненко та Данило Карась.

Відзначимо, що "Оболонь" на минулій стадії турніру перемогла ФК "Звягель" (1:0).

Оболонь - Динамо: прогноз

"Динамо" є беззаперечним фаворитом цього протистояння. Ставки на перемогу підопічних Мірчі Луческу приймаються з коефіцієнтом 1,41. Перемога "Оболоні" оцінюється коефіцієнтом 6,40. Нічия - 4,90.

Коефіцієнт на прохід "Динамо" до наступного раунду Кубка України - 1,20, на "Оболонь" коефіцієнт - 4,30.

На думку аналітиків, найбільш вірогідним результатом матчу "Оболонь" - "Динамо" є перемога "біло-синіх" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,40.

Оболонь - Динамо: трансляція

У прямому ефірі поєдинок "Оболонь" - "Динамо"покаже телеканалі" 2+2". Також трансляція цієї зустрічі буде доступна на YouTube-каналі Football Hub.

Початок матчу - о 17:00 за київським часом.

Додамо, що "Динамо" є чинним переможцем Кубка України. У сезоні-2020/21 кияни перемогли луганську "Зорю". У попередньому сезоні розіграш Кубка України не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Також турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.

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