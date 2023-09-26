У середу, 27 вересня, в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу київське "Динамо" зіграє проти "Оболоні".
Гра пройде на стадіоні "Оболонь-Арена".
Головним арбітром зустрічі призначений Назарій Дьордь з Ужгорода. Допомагати йому будуть Олексій Миронов і Михайло Юхименко.
"Динамо" і "Оболонь" вже перетиналися в цьому сезоні - в рамках другого туру УПЛ "біло-сині" обіграли "пивоварів" на їхньому полі з рахунком 4:2. Два голи у складі "Динамо" забив Андрій Ярмоленко, ще по одному м'ячу в активі Віталія Буяльського та Владислава Ваната. За "Оболонь" забили Руслан Черненко та Данило Карась.
Відзначимо, що "Оболонь" на минулій стадії турніру перемогла ФК "Звягель" (1:0).
Оболонь - Динамо: прогноз
"Динамо" є беззаперечним фаворитом цього протистояння. Ставки на перемогу підопічних Мірчі Луческу приймаються з коефіцієнтом 1,41. Перемога "Оболоні" оцінюється коефіцієнтом 6,40. Нічия - 4,90.
Коефіцієнт на прохід "Динамо" до наступного раунду Кубка України - 1,20, на "Оболонь" коефіцієнт - 4,30.
На думку аналітиків, найбільш вірогідним результатом матчу "Оболонь" - "Динамо" є перемога "біло-синіх" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,40.
Оболонь - Динамо: трансляція
У прямому ефірі поєдинок "Оболонь" - "Динамо"покаже телеканалі" 2+2". Також трансляція цієї зустрічі буде доступна на YouTube-каналі Football Hub.
Початок матчу - о 17:00 за київським часом.
Додамо, що "Динамо" є чинним переможцем Кубка України. У сезоні-2020/21 кияни перемогли луганську "Зорю". У попередньому сезоні розіграш Кубка України не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Також турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.