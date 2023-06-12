Пеп Гвардіола планує покинути клубний футбол.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Як повідомляє The Times, після перемоги з "городянами" в Лізі чемпіонів, іспанець вирішив не брати паузу в кар'єрі і допрацює свій контракт з англійським клубом до кінця.

Чинна угода тренера з "Манчестер Сіті" закінчується в 2025 році.

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За інформацією джерела, після завершення контракту Гвардіола точно покине "Манчестер Сіті". Більш того, стверджується, що титулований тренер прийняв рішення покинути роботу в клубному футболі.

Повідомляється, що Гвардіола хоче спробувати свої сили в міжнародному футболі, очоливши якусь національну збірну.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола почав тренерську кар'єру у великому футболі в сзеоні-2008/2009, очоливши каталонську "Барселону". За чотири сезони з "блаугранас" він виграв 14 трофеїв і став найуспішнішим тренером в історії каталонського клубу.

Потім іспанський коуч взяв паузу в кар'єрі, а в 2013/2014 очолив "Баварію". З німецьким клубом Гвардіола завоював 7 трофеїв.

У 2016 році Пеп Гвардіола став головним тренером "Манчестер Сіті". Період роботи в англійському клубі став для нього найуспішнішим у кар'єрі.

З "городянами" іспанець став п'ятиразовим чемпіоном Англії (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23), дворазовим переможцем Кубка Англії (2018/19, 2022/23), чотириразовим переможцем Кубка англійської ліги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), дворазовим переможцем Суперкубка Англії (2018, 2019) і переможцем Ліги чемпіонів (2022/23).

Всього за свою кар'єру Пеп Гвардіола завоював 35 трофеїв і зрівнявся за цим показником з румунським наставником "Динамо" Мірчею Луческу. Найтитулованішим тренером в історії футболу є Алекс Фергюсон, який завоював за свою кар'єру 48 трофеїв.

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