Пеп Гвардіола виграв свій 35-й трофей у кар'єрі.

У суботу, 10 червня, англійський "Манчестер Сіті" здобув перемогу у фіналі Ліги чемпіонів над міланським "Інтером".

Цей тріумф дозволив головному тренеру "городян" Пепу Гвардіолі встановити історичне досягнення.

У сезоні-2022/2023 під керівництвом іспанського тренера "Сіті" завоював золотий требл (перемога в АПЛ, Кубку Англії та Лізі чемпіонів).

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Таким чином, Хосеп Гвардіола став першим тренером, який виграв требл з двома різними командами. Перший раз іспанському наставнику це вдавалося з "Барселоною" в сезоні-2008/2009.

"Манчестер Сіті" вперше в своїй історії став переможцем головного європейського турніру. "Сіті" став другою англійською командою в історії, яка вигравала требл. Раніше таке досягнення підкорялося тільки "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Алекса Фергюсона.

Також варто відзначити, що Гвардіола зрівнявся з наставником київського "Динамо" Мірчею Луческу за кількістю трофеїв. Іспанський фахівець за 14 років кар'єри завоював 35 трофеїв. Стільки ж титулів виграв румунський фахівець, який тренує 42 роки. Таким чином, Гвардіола і Луческу ділять друге місце за кількістю завойованих трофеїв.

Лідером за цим показником є легендарний Алекс Фергюсон, який завоював 49 трофеїв за 39 років тренерської кар'єри.

Після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів Пеп Гвардіола висловився про власну спадщину в історії футболу.

"Весь світ говорив, що ми не зможемо цього зробити, що ми недостатньо хороші. Можливо, мене вважали недостатньо здатним. Мені здавалося, що ми робимо великі справи.

Мені подобається Ліга чемпіонів за те, що вона робить історію. Але тепер віддайте мені належне за п'ять виграних титулів в АПЛ за шість років", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 1:0 обіграв міланський "Інтер". Переможний гол у складі "городян" забив іспанський півзахисник Родрі.

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