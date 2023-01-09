Роберто Мартінес дав перше інтерв'ю в якості наставника збірної Португалії.

Іспанський фахівець Роберто Мартінес дав перше інтерв'ю після призначення на посаду головного тренера збірної Португалії.

Зокрема, 49-річний наставник висловився про перспективи в національній команді зіркового форварда португальців Кріштіану Роналду.

"Я постараюся вивчити португальську мову якомога швидше. Щасливий бути в одній з найталановитіших команд світу. Коли я отримав пропозицію, то зрозумів, що це проект, який мене мотивує.

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Чи розраховую я на Кріштіану Роналду? Так. Всі футбольні рішення приймаються на місцях. Я не приймаю рішення в офісі. Хочу зустрітися з гравцями, з усіма поговорити. 26 футболістів зі складу на ЧС-2022 - це відправна точка, і Кріштіану - один з них.

Він у збірній вже 19 років і заслуговує на повагу. Ми обговоримо з ним те, як за 10 тижнів до першої гри створити кращу команду. Завтра приступимо до роботи", - наводить слова Мартінеса видання A Bola.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Португалії вилетіла на стадії 1/4 фіналу, сенсаційно програвши збірній Марокко (0:1). На мундіалі в Катарі Кріштіану зіграв п'ять матчів і забив один гол.

37-річний форварл розпочав ЧС-2022 у стартовому складі Португалії, однак у матчах плей-офф проти Швейцарії та Марокко виходив з лави запасних.

У складі збірної Португалії Роналду зіграв 196 матчів і забив 118 голів. Це рекордний показник в історії футболу.

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