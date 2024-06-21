Злочинці вдарили екс-футболіста пістолетом по голові та винесли цінні реці.

В Італії злодії проникли в будинок легендарного футболіста, володаря "Золотого м'яча" Роберто Баджо. У цей момент екс-футболіст якраз був удома і разом із сім'єю дивився матч Євро-2024.

Видання Corriere del Veneto дізналося, що на будинок титулованого футболіста, екс-гравця збірної Італії напала група з п'яти озброєних людей. Напад стався ввечері 20 червня, коли збірна Італії грала проти Іспанії на Євро-2024. Грабіжники увірвалися в будинок Баджо в комуні Альтавілла-Вічентіна.

За інформацією видання, щойно грабіжники зайшли в будинок, Баджо спробував зупинити одного з них, але той ударив його пістолетом по голові. Після цього Баджо і його сім'ю замкнули в кімнаті.

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За даними італійських ЗМІ, грабіжники винесли з дому Баджо годинник, коштовності та гроші. Коли екс-футболіст зрозумів, що грабіжники пішли, виламав двері і викликав поліцію.

Екс-футболіста відвезли в лікарню, де наклали шви на лоб. Інші члени сім'ї не постраждали. У Баджо і його дружини Андреїни троє дітей.

Хто такий Роберто Баджо

За всю кар'єру Баджо виступав у багатьох іменитих італійських клубах, серед яких Фіорентина, Ювентус, Мілан. Пік кар'єри нападника припав на початок 90-х. А в 1993 році він став володарем "Золотого м'яча". Також Баджо визнаний одним із найкращих гравців в історії футболу.

Баджо є дворазовим чемпіоном Італії, володарем Кубка УЄФА і Кубка Італії.

За збірну Італії він зіграв 56 матчів, у яких забив 27 м'ячів. У складі збірної він виграв бронзу чемпіонату світу 1990 року і срібло чемпіонату світу 1994 року.

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