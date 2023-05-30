Колишній футболіст "Шахтаря", "Дніпра", "Карпат" та збірної України Артем Федецький жорстко розкритикував боксера Василя Ломаченка за його проросійську позицію.
У інтерв’ю "Брутальному футболу" він висловив свою реакцію щодо поглядів та дій бійця. Зокрема прокоментував, чи вболівав за Ломаченка під час його нещодавнього бою проти Хейні.
"За цього довбо*оба? Як? Як вболівав? За нього просто неможливо вболівати. Там така вата в голові. Він сказав (після бою – ред.), що приїде і буде допомагати ортодоксальній церкві. Вася, ти що, дебіл?", - сказав Федецький.
Інтерв’юери звернулися до екс-футболіста з питанням, чому Усик не може "надоумити" Ломаченка. Артем сказав, що Василь не зміниться.
"Не може Усик Ломаченку нічого пояснити. Вася – ватнік, який нікого не слухає. Хоч і вони куми, але х*й на такого кума, якщо він ватнік", - запевнив екс-футболіст.
Федецький зауважив, що йому все одно на те, що Ломаченка нібито засудили у бою проти Хейні. Артем звернув увагу на те, що Василь вийшов після бою з прапором України.
"Кажуть, що Ломаченка засудили у бою. Та мені пох*й на нього… Просто соромно, як ця людина має совість перев’язувати собі прапор України на плечі", - додав Федецький.
Відзначимо, що Василь Ломаченко не говорить прямим текстом, що Росія напала на Україну, а виступає "за мир в Україні". Він продовжує підтримувати УПЦ московського патріархату, а нещодавно заявив, що "прості люди нічого не можуть змінити".
21 травня Ломаченко провів бій проти американця Девіна Хейні, у якому програв за рішенням суддів. Ця поразка стала третьою для нього у професіональній кар’єрі. Після поєдинку він вийшов на ринг з українським прапором.