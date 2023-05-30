Артем Федецький не стримував емоцій та не добирав слів під час обговорення дій Василя.

Колишній футболіст "Шахтаря", "Дніпра", "Карпат" та збірної України Артем Федецький жорстко розкритикував боксера Василя Ломаченка за його проросійську позицію.

У інтерв’ю "Брутальному футболу" він висловив свою реакцію щодо поглядів та дій бійця. Зокрема прокоментував, чи вболівав за Ломаченка під час його нещодавнього бою проти Хейні.

"За цього довбо*оба? Як? Як вболівав? За нього просто неможливо вболівати. Там така вата в голові. Він сказав (після бою – ред.), що приїде і буде допомагати ортодоксальній церкві. Вася, ти що, дебіл?", - сказав Федецький.

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Інтерв’юери звернулися до екс-футболіста з питанням, чому Усик не може "надоумити" Ломаченка. Артем сказав, що Василь не зміниться.

"Не може Усик Ломаченку нічого пояснити. Вася – ватнік, який нікого не слухає. Хоч і вони куми, але х*й на такого кума, якщо він ватнік", - запевнив екс-футболіст.

Федецький зауважив, що йому все одно на те, що Ломаченка нібито засудили у бою проти Хейні. Артем звернув увагу на те, що Василь вийшов після бою з прапором України.

"Кажуть, що Ломаченка засудили у бою. Та мені пох*й на нього… Просто соромно, як ця людина має совість перев’язувати собі прапор України на плечі", - додав Федецький.

Відзначимо, що Василь Ломаченко не говорить прямим текстом, що Росія напала на Україну, а виступає "за мир в Україні". Він продовжує підтримувати УПЦ московського патріархату, а нещодавно заявив, що "прості люди нічого не можуть змінити".

21 травня Ломаченко провів бій проти американця Девіна Хейні, у якому програв за рішенням суддів. Ця поразка стала третьою для нього у професіональній кар’єрі. Після поєдинку він вийшов на ринг з українським прапором.

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