Володимира планували включити до заявки команди на календарний матч із "Кудрівкою", який відбудеться 11 серпня.

Сьогодні, 6 серпня, помер півзахисник українського професійного футбольного клубу "Зоря" Володимир Білоцерковець. Про це повідомляє пресслужба луганської команди.

"Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам'ятаємо його як професіонала, добру і чуйну людину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло видання Sport.ua, зовсім нещодавно Володимир Білоцерковець відновився після травми гомілкостопа та почав тренуватися в загальній групі.

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Його планували включити до заявки команди на календарний матч із "Кудрівкою", який відбудеться вже 11 серпня.

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Нагадаємо, що 6 серпня в польському Любліні відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, у якому клуб "Динамо Київ" зіграв із кіпрським "Пафосом". Гра завершилася з рахунком 0:1 на користь "Пафосу". Єдиний гол забив нападник Андерсон Сілва на 84-й хвилині матчу.

Крім того, "Кривбас" підтвердив, що їхній воротар Ігор Омельченко покинув розташування команди під час зборів у Словенії. Спортсмен не повернувся в Україну разом з усією делегацією. Керівництво клубу зазначило, що проводить заходи для повернення футболіста.

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