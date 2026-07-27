Колосков заявив, що Європа категорично проти того, щоб російські футболісти брали участь у міжнародних змаганнях.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заявив, що російські команди обов'язково повернуться до міжнародних змагань. Його слова цитують російські ЗМІ.

Колосков поскаржився на те, що Європа категорично проти того, щоб російські футболісти брали участь у міжнародних змаганнях.

За словами президента РФС, у Міжнародній федерації футболу (ФІФА) до росіян ставляться прихильно, а в складі Європейського футбольного союзу (УЄФА) багато відкритих ворогів.

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"ФІФА раніше, ніж УЄФА, дозволила нашим юнакам до 18 років брати участь у міжнародних змаганнях. Але потім це рішення скасували через те, що з нами не захотіли грати. Я переконаний, що ФІФА ухвалить рішення про наш допуск раніше, ніж УЄФА, незалежно від її позиції. Керівництво УЄФА, до речі, виступає за те, щоб зняти всі обмеження. Але в організації є затяті й відверті вороги нашої країни", – сказав Колосков.

Пірло більше не претендує на посаду головного тренера збірної Італії

Раніше колишній гравець збірної Італії Андреа Пірло заявив, що його кандидатура на посаду головного тренера збірної країни більше не розглядається. Він розповів, що йому повідомили про це 26 липня.

У Reuters зазначили, що раніше кандидатура Пірло опинилася під пильною увагою через його роль глобального посла російської букмекерської компанії "Фонбет", що викликало заперечення з боку представників Італійської федерації футболу та італійських чиновників.

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