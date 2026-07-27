Пірло вибув з гонки за посаду тренера збірної Італії через зв’язки з російським букмекером

За словами Пірло, він не порушував жодних законів.

Колишній гравець збірної Італії Андреа Пірло більше не претендує на посаду головного тренера збірної країни. Як пише Reuters, до цього його розкритикували за комерційні зв'язки з російською букмекерською компанією.

Зазначається, що 47-річний Пірло вважався одним із головних кандидатів на заміну Дженнаро Гаттузо після того, як іспанець Пеп Гвардіола відмовився від цієї посади. Однак кандидатура Пірло опинилася під пильною увагою через його роль глобального посла російської букмекерської компанії "Фонбет", що викликало заперечення з боку представників Італійської федерації футболу та італійських чиновників.

В агентстві нагадали, що раніше Пірло захищав свою співпрацю з російською "Фонбет". Він розповів, що вже 26 липня йому повідомили, що його кандидатура на посаду тренера збірної Італії більше не розглядається.

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"Дізнавшись учора ввечері, що я більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії, я вважаю своїм обов’язком прояснити кілька моментів. Протягом останніх кількох днів я з великим сумом спостерігав за дискусією, що розгорнулася навколо мого імені та можливості обійняти посаду головного тренера збірної Італії. Протягом усієї моєї кар'єри, спочатку як гравця, а тепер як тренера, я завжди виконував свою роботу у повній відповідності до законів країн, у яких я працював, та підписаних мною контрактів", – написав Пірло в соцмережах.

В агентстві зазначили, що Пірло підписав угоду про співпрацю в якості посла бренду з компанією "Фонбет" у жовтні. Він заявив, що ця співпраця має виключно комерційний і спортивний характер.

"Надавати цій співпраці політичного змісту – означає приписувати мені переконання, яких я ніколи не висловлював і які мені чужі", – заявив Пірло.

Крім того, Пірло опинився під пильною увагою преси, Італійської федерації футболу та італійських чиновників після того, як він з'явився разом із колишнім партнером по збірній Італії Марко Матерацці на московському стадіоні "Лужники" під час заходу, організованого "Фонбет". Його розкритикували за підтримку російських компаній на тлі вторгнення РФ в Україну.

Суми призових для збірних-учасниць ЧС-2026

Раніше Міжнародна федерація футболу (FIFA) повідомила, що збірна Іспанії отримала рекордну суму призових за підсумками Чемпіонату світу-2026, переможцем якого вона стала.

Загальний призовий фонд чемпіонату світу склав 727 мільйонів доларів, що поки що залишається найбільшою сумою, яку загалом отримували команди на світовій першості. Збірна Іспанії як переможець турніру отримала 50 млн доларів, плюс ще 1,5 млн доларів, які передбачені для кожної команди як компенсація за підготовку до чемпіонату світу.

Аргентина отримала 34,5 млн доларів призових, а Англія – 30,5 млн доларів.

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