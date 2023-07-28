Ріяд Марез підписав контракт з новим клубом на чотири сезони.

Зірковий півзахисник збірної Алжиру Ріяд Марез перейшов з "Манчестер Сіті" в "Аль-Ахлі".

Про успішне завершення угоди повідомив офіційний сайт саудівського клубу.

Ріяд Марез підписав контракт з "Аль-Ахлі" на чотири роки. Трансфер титулованого футболіста обійшовся саудівському клубу в 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Перехід Мареза в "Аль-Ахлі" також підтвердив і офіційний сайт "Манчестер Сіті".

"Всі в "Манчестер Сіті" хотіли б побажати Ріяду удачі в його майбутній кар'єрі", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Відзначимо, що Ріяд Марез в "Манчестер Сіті" провів п'ять сезонів. За цей час 32-річний алжирський півзахисник зіграв 236 матчів у всіх турнірах, забив 78 голів і віддав 59 результативних передач.

З "городянами" Марез виграв 11 трофеїв, двічі ставши чемпіоном англійської Прем'єр-ліги і один раз здобувши перемогу в Лізі чемпіонів.

У своєму останньому сезоні за "Ман Сіті" алжирець зіграв 47 матчів, забивши 15 голів і зробивши 13 гольових пасів, чим допоміг команді стати володарем історичного золотого требла.

Додамо, що Ріяд Марез став вже третім зірковим новачком "Аль-Ахлі". Раніше клуб з Саудівської Аравії оголосив про підписання екс-нападника "Ліверпуля" Роберто Фірміно і колишнього голкіпера "Челсі" Едуара Менді.

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