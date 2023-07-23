"Городяни" програвали в два м'ячі, але зуміли зробити камбек і виграти гру.

У неділю, 23 липня, відбувся товариський поєдинок, в якому "Манчестер Сіті" грав проти японського клубу "Йокогама Марінос".

Гра завершилася вольовою перемогою підопічних Хосепа Гвардіоли з рахунком 5:3.

Футболісти "Йокогами" в середині першого тайму забили двічі і отримали солідну перевагу в рахунку, але утримати її команді не вдалося. У кінцівці першої половини гри "городяни" зуміли відігратися. А в другому таймі забили ще тричі і здобули яскраву вольову перемогу в цій грі.

Голами у складі японського колективу відзначилися Андерсон Лопес, Кен Мацубара і Кента Іннуе. За "Манчестер Сіті" двома м'ячами відзначився Ерлінг Холанд і ще по одному голу забили Джон Стоунс, Хуліан Альварес і Родрі.

"Йокогама" - "Манчестер Сіті" - 3:5

Голи: Лопес, 27, Мацубара, 37, Іннуе, 86 - Стоунз - 40, Альварес, 43, Холанд, 52, 90+2, Родрі, 72

Огляд матчу:

Для "Манчестер Сіті" це був перший матч після виходу команди з відпустки. Наступний свій поєдинок "городяни" зіграють проти мюнхенської "Баварії". Гра відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Манчестер Сіті" під керівництвом Пепа Гвардіоли завоював історичний "золотий требл": команда виграла АПЛ, Кубок Англії і Лігу чемпіонів.

Перший офіційний поєдинок у новому сезоні "Манчестер Сіті" зіграє вже 6 серпня. В рамках Суперкубка Англії "городяни" зустрінуться з лондонським "Арсеналом".

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