Матіас Норманн прийняв рішення повернутися грати в чемпіонат країни-агресора.

Головний тренер збірної Норвегії з футболу Столе Сольбаккен не викликав до національної команди півзахисника Матіаса Норманна.

Причиною даного рішення стало те, що Норманн захотів залишитися в чемпіонаті країни-агресора.

"Це був складний вибір. Я подзвонив йому, коли дізнався про це, і поінформував про наслідки, які настануть, якщо він підпише контракт. Я поінформував його раніше, ніж Федерація розіслала запрошення", - наводить слова Сольбаккена Федерація футболу Норвегії.

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Також на рішення головного тренера відреагували і у Федерації футболу Норвегії.

"Це не функція асоціації футболу - говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз в надзвичайній ситуації. Весь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на Росію як на воюючу сторону, яка також активно використовувала владні позиції в спорті. Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб", - сказала президентка Федерації футболу Норвегії Лізі Клавенесс.

26-річний футболіст останнім часом грав на правах оренди в англійському "Норвічі", а його контракт належав російському "Ростову". Найближчим часом норвежець повинен перебратися в московське "Динамо", за яке раніше виступав екс-футболіст "Шахтаря" і збірної України Іван Ордець.

Раніше ФІФА дозволила всім легіонерам з чемпіонатів України та Росії призупиняти контракти до літа 2023 року. При цьому клуби і збірні з РФ були відсторонені від усіх міжнародних турнірів через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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