Перемога збірної України над шведами теж згадана у цій шедевральній роботі.

Німецький художник Себастіан Клюр зобразив головні події Євро-2020 на рулоні туалетного паперу. На першому відеоролику Себастіан відтворив баталії групового раунду, а на другій частині рулону він намалював поєдинки плей-офф.

Клюр не обділив увагою і збірну України. На чудернацькому полотні художник зобразив Олександра Зінченка, який у пориві емоцій приклав палець до рота, щоб передати привіт своїм "хейтерам". Півзахисник "жовто-синьої" збірної вдався до такого жесту після забитого м'яча у ворота збірної Швеції на стадії 1/8 фіналу.

Оскільки матчів 1/2 фіналу ще не було, то Себастіан зобразив лише події включно з чвертьфіналами.

Читайте такожЄвро-2020: УЄФА показав курйозні моменти групового етапу (відео)

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Груповий етап проходив з 11 по 23 червня, а плей-офф стартував 26 червня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

Євро-2020: турнірна сітка плей-офф.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін