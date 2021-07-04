Боротьбу за трофей продовжують чотири збірні.

На чемпіонаті Європи з футболу зіграні всі матчі 1/4 фіналу. За їх підсумками визначилися півфінальні пари.

Збірна України пробитися до півфіналу, на жаль, не змогла, розгромно програвши Англії.

Пари 1/2 фіналу

Італія - Іспанія

6 липня. 22.00. "Уемблі", Лондон

Англія - Данія

7 липня. 22.00. "Уемблі", Лондон

Фінальний матч відбудеться 11 липня на "Уемблі".

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Груповий етап проходив з 11 по 23 червня, а плей-офф стартував 26 червня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

Євро-2020: турнірна сітка плей-офф.

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Автор: Антон Дудар