"Синьо-жовті" здобули вольову звитягу у грі проти команди, яка у першому турі здолала фаворита групи - Бельгію.

Футболісти збірної України дали оцінку перемозі над командою Словаччини у другому турі групового раунду Євро-2024. Зокрема, автор переможного м'яча Роман Яремчук зазначив, що йшов цілий рік до цього гола.

"Емоції від гола? Важко сказати. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар'єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок", — сказав Яремчук.

Між тим нападник "синьо-жовтих" Артем Довбик зазначив сайту Чемпіон, що дії збірної у другому таймі мають слугувати зразком для подальших звершень.

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"Це не ідеальна гра у нашому виконанні, завжди є над чим працювати. Тому, я вважаю, що другий тайм був показником такої гри, яку ми маємо показувати кожну гру. ... Та гра з Румунією, це була якась розконцентрація всіх гравців на футбольному полі. До цього призвели помилки, а у футболі помилятися не можна", - підкреслив Довбик.

У свою чергу півзахисник збірної України Володимир Бражко переконаний, що національна команда зробить усе, щоб здобути путівку в 1/8 фіналу Євро-2024.

"Звичайно задоволені. Перемога це завжди радість, залишаються шанси на вихід з групи. Будемо робити все в матчі з Бельгією, щоб вийти у плей-офф", - сказав Бражко.

Україна на Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірна України у надскладному матчі здобула першу перемогу на Євро-2024. У грі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва здолали команду Словаччини з рахунком 2:1.

Коментуючи матч проти Словаччини, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зазначив, що збірна України заслужила цю перемогу.

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