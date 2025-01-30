Свою тренерську кар'єру футболіст розпочав у 2009 році.

Колишній гравець збірної Хорватії Ніко Ковач офіційно став головним тренером дортмундської Боруссії. Про це повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що спортсмен підписав контракт з командою до 30 червня 2026 року.

"Ласкаво просимо, Ніко! BVB (Боруссія Дортмунд - УНІАН) зробив нове призначення на посаду головного тренера. Ніко Ковач очолить команду наступної неділі - через день після матчу в Хайденхаймі. Він підпише контракт до 30 червня 2026 року", - зазначили у повідомленні.

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На посаді він замінив Нурі Шахіна, якого було звільнено за тиждень до гри з "Шахтарем", а саме 22 січня.

"Ми провели інтенсивні переговори з Ніко Ковачем протягом останніх кількох днів і навмисно знайшли час, щоб краще пізнати один одного та наші очікування. Команди Ніко завжди характеризувалися енергією, рішучістю та відчуттям важливості командного духу. Ми також хочемо відчувати і бачити все це на полі і поза ним. Ми опинилися у складній спортивній ситуації і впевнені, що в особі Ніко ми знайшли тренера, який здатен її подолати", - зазначив спортивний директор "Боруссії" Дортмунд Ларс Рікен.

Ніко Ковач - що відомо про тренера

Ніко Ковач під час кар'єри гравця виступав за німецькі "Герту", "Баєр", "Гамбург", "Баварію", а також за австрійський "Зальцбург". Загалом спортсмен зіграв 580 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, а також 83 - у збірній Хорватії.

Також Ковач ставав чемпіоном Німеччини у складі "Баваріх" та двічі чемпіоном Австрії у складі "Зальцбурга".

Свою тренерську кар'єру футболіст розпочав у 2009 році в юнацькій команді "Зальцбурга". Крім того, він працював у молодіжній та дорослій збірних Хорватії, німецьких "Айнтрахті", "Баварії", "Вольфсбургу", а також французькому "Монако".

Під час роботи тренером Ковач був чемпіоном Німеччини у складі "Баварії", а також двічі ставав володарем Кубка й одного разу Суперкубка Німеччини.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, донецький "Шахтар" зазнав поразки під час гри з дортмундською "Боруссією" та не зміг пробитись до плейофу Ліги чемпіонів. В результаті українська команда посіла 27 місце, набравши 7 очок: 2 перемоги, нічия та 5 поразок.

Також повідомлялось, що футбольний клуб "Реал Мадрид" отримав рекордний в історії футболу дохід. В сезоні 2023-2024 років доходи "Реал Мадрида" від проведення матчів збільшилися вдвічі після реконструкції стадіону Сантьяго Бернабеу. Загалом вони склали 248 мільйонів євро.

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